Kuyumcuya biber gazı sıkarak yüzükleri çalan şahıs yakalandı
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Kuyumcuya biber gazı sıkarak yüzükleri çalan şahıs yakalandı

Geçtiğimiz ay Sultanbeyli'de kuyumcudan bir yüzük tablasını çalarak kaçan ve Kartal'da da girdiği kuyumcuda iş yeri sahibine biber gazı sıkarak yüzükleri çalan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Kuyumcuya biber gazı sıkarak yüzükleri çalan şahıs yakalandı
18.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:15

Geçtiğimiz ay Sultanbeyli'de kuyumcudan bir yüzük tablasını çalarak kaçan ve Kartal'da da girdiği kuyumcuda iş yeri sahibine biber gazı sıkarak yüzükleri çalan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Geçtiğimiz ay Sultanbeyli'de girdiği kuyumcuda yüzük deneme bahanesiyle 50 adet yüzük bulunan tablayı alarak kaçan şahıs, Kartal'da da girdiği kuyumcuda yüzük takma bahanesiyle kuyumcuya biber gazı sıkarak 45 adet yüzük bulunan tablayı alarak kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın eşkalini çevredeki güvenlik kameralarından da takip eden ekipler şüpheliyi tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 16 Haziran 2020 tarihinde şüpheli Mahsun K.'nın evine düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Ekipler Mahsun K.'nın evinde yaptığı aramada yatağının içine saklamış 40 adet yüzük buldu. Ayrıca şahsın Sultanbeyli'de gerçekleştirdiği hırsızlıktan çaldığı 50 altını parça parça bozdurarak hesabına 18 bin 875 Türk Lirası yatırıldığını tespit etti. Öte yandan yine şüphelinin Sultanbeyli'de kuyumcudan çalınan yüzükleri Eminönü'nde bir kuyumcuya 3 bin 900 liraya sattığı belirledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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