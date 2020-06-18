KUYUMCUYA BİBER GAZI SIKAN CERRAHİ MASKELİ GASPÇI KAMERADA
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KUYUMCUYA BİBER GAZI SIKAN CERRAHİ MASKELİ GASPÇI KAMERADA

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA )KARTAL'da yüzündeki cerrahi maskeyle müşteri gibi girdiği kuyumcuda tezgahtarın yüzüne biber gazı sıkarak 45 adet altın yüzük çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

KUYUMCUYA BİBER GAZI SIKAN CERRAHİ MASKELİ GASPÇI KAMERADA
18.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:56

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA )KARTAL'da yüzündeki cerrahi maskeyle müşteri gibi girdiği kuyumcuda tezgahtarın yüzüne biber gazı sıkarak 45 adet altın yüzük çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, yatağına sakladığı gasp edilen altın yüzükler ele geçirildi. Soygun anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şüphelinin geçen mayıs ayında da aynı yöntemi kullanarak bir başka kuyumcudan 50 adet yüzük gasp ettiği öğrenildi.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Kartal, Yukarı Mahalle, Üsküdar caddesi üzerinde 8 Haziran 2020 tarihinde polisi arayan bir kuyumcu, gasp edildiğini söyleyerek yardım istedi. Hemen alarma geçen polis olay yerine gittiğinde müşteri gibi içeri giren bir kişinin biber gazı sıkarak 45 yüzüğü gasp edip kaçtığını belirledi. Mağdur kuyumcu M.S. "Yüzünde cerrahi maske bulunan bir kişi dükkanıma gelerek yüzük alacağını ve en ağır yüzükleri göstermemi istedi. Ben yüzük tablalarını çıkarttığımda birden yüzüme doğru bir sprey sıktı. Sonra da tezgahın üzerinde bulunan yüzük dolu tablayı alarak kaçmaya başladı. Ben peşinden koştum. Ancak 200  metre ilerde spreyin etkisiyle yere yığıldım. Onu yakalayamadım." dedi.

GASP  ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Polis olay yeri güvenlik kameralarını incelediğinde soygunun saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelinin müşteri gibi içeri girdiği, bir süre tezgahın üzerindeki yüzükleri inceliyor gibi yaptıktan sonra aniden cebinden çıkarttığı biber gazını kuyumcuya sıktığı yer aldı. Şüphelinin daha sonra bir tabla yüzüğü alarak hızla olay yerinden kaçma anları da  görüntülere  yansıdı

ŞÜPHELİ YAKALANDI YÜZÜKLER YATAĞIN İÇİNE GİZLENMİŞ HALDE BULUNDUAsayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mahsun K..(22) evine 16 Haziran 2020 tarihinde yapılan baskında gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramada yatağının içine gizlenmiş gasp edilen yüzükleri ele geçirdi.

BAŞKA BİR KUYUMCUDAN 50 ADET YÜZÜK ÇALMIŞ

Emniyete getirilen şüphelinin yapılan incelemelerde Sultanbeyli' de de bir kuyumcudan 29 Mayıs 2020 tarihinde 50 adet yüzük çaldığı belirtildi. Şüphelinin bu kuyumcudan gasp ettiği yüzükleri bozdurarak parasını hesabına yatırdığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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