Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınlarla kaçan şahıs yakalandı
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Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınlarla kaçan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınlarla kayıplara karışmıştı, yakayı ele verdi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde müşteri kılığında kuyumcuya giren ve kuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurarak altınları çalan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

- Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınlarla kayıplara karışmıştı, yakayı ele verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde müşteri kılığında kuyumcuya giren ve kuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurarak altınları çalan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi. Kuyumcunun çıkardığı altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki poşette bulunan parke taşını çıkararak kuyumcunun yüzüne vurdu. Daha sonra elindeki altınlarla dükkandan kaçan zanlı kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından yaralanan kuyumcu, hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlının S.G. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonrası İstanbul'da yakalanan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınlarla kaçan şahıs yakalandı
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınlarla kaçan şahıs yakalandı
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınlarla kaçan şahıs yakalandı
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınlarla kaçan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

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Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınlarla kaçan şahıs yakalandı - Haberler
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