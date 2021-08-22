Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı
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Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı

Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde müşteri kılığında kuyumcuya giren ve kuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurarak altınları çalan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde müşteri kılığında kuyumcuya giren ve kuyumcunun yüzüne parke taşıyla vurarak altınları çalan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir şahıs, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi. Kuyumcunun çıkardığı altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki poşette bulunan parke taşını çıkararak kuyumcunun yüzüne vurdu. Daha sonra elindeki altınlarla dükkandan kaçan zanlı kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından yaralanan kuyumcu, hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlının S.G. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonrası İstanbul'da yakalanan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklandı.

(Mustafa Taşören/İHA)

Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı
Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kuyumcunun yüzüne taşla vurup, altınları çalan zanlı tutuklandı - Haberler
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