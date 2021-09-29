Kuyumcunun emanet altınlarla kaçtığı iddiasıyla dükkan önünde toplandılar

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde kuyumcu İ.S. ve ortağı H.B.'nin, müşterilerin emanet ettiği altınlarla kayıplara karıştığı iddia edildi. İş yeri önünde toplananlar, kuyumcuya tepki gösterirken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayvalı Mahallesi'nde kuyumculuk yapan İ.S. ve H.B., iddiaya göre, pazartesi günü ortak işlettikleri dükkanı kapatıp, müşterilerinin emanet olarak bıraktığı para ve altınlarla kayıplara karıştı. Bunun üzerine altınların sahipleri, polise şikayette bulundu. Mağdur olduklarını öne sürenler, bugün de kepenkleri kapalı olan kuyumcu dükkanı önünde toplanarak, tepkilerini gösterdi.