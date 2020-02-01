Kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te bir kuyumcunun duvarını delerek soygun yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te bir kuyumcunun duvarını delerek soygun yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.
Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun arka duvarını deldikten sonra oksijenle kasanın bir kısmını kesen 2 şüpheli, bir miktar altın ve para aldıktan sonra kaçtı.
İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra 2 şüphelinin kimliğini belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı emniyete götürüldü.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen bir miktar altın, eldiven, maske, 2 tabanca ve şifreli kasaları açmak için özel yapıldığı belirlenen aparat ve bir miktar para ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.