"Kuyumculuk sektörü Trabzon için bacasız bir fabrikadır"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) 15. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Cevat Kara, kuyumculuk sektörünün Trabzon için bacasız bir fabrika olduğunu, sektörde 5 bine yakın bilezik, kazaziye ve gümüş örücü istihdam edilirken, yan destekler ve diğer çalışanlarla yaklaşık 20 bin kişiye ekmek kapısı açıldığını belirtti.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kuyumculuk sektörünün her yıl 400 ton altın, 200 ton gümüşü işleme kapasitesine sahip olduğunu, ülkenin dünya kuyumculuk sektörü üretiminde ilk 10, mücevher üretiminde ise ilk 4 ülke arasında yer aldığını ifade etti.

Ülkede sektörün 400 bin kişiye istihdam sağladığını, 5 bin üretici olduğunu ve 40 bin de perakende mağazası bulunduğunu aktaran Kara, "Sektörümüz yılda 300 ton mücevher üretmekte, bu üretimin yüzde 35- 40'ını ihraç etmektedir. Geri kalanı da turistler, bavul ticareti yapanlar ve vatandaşlarımız tarafından alınmaktadır. Mücevher ihracatımız 2019 yılı Mayıs ayı verilerine göre 362 milyon 190 bin 788 bin dolardır. Bu ihracat Orta Doğu ve Asya bölgesine gerçekleştirilmiştir. En çok ihracat yaptığımız ülke 112 milyon 100 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'dir." ifadesini kullandı.

Kara, kuyumculuk sektörünün Trabzon için bacasız bir fabrika olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şehrimizde hasır bilezik imalatı yapan 80, telkari imalatı yapan 18, kazaziye imalatı yapan 20, bilezik imalatı yapan 3 atölye bulunmaktadır. Bunun yanında 130 perakende kuyumcu hizmet vermektedir. Sektörde 5 bine yakın bilezik, kazaziye ve gümüş örücü istihdam edilirken, yan destekler ve diğer çalışanlarla yaklaşık 20 bin kişiye ekmek kapısı açılmaktadır. Örücülerimize yıllık 24 milyon lira para girdisi sağlanmaktadır. Şehir olarak yıllık üretimimiz 12-15 ton arasındadır. Şehrin ihracatındaki payımız da yüzde 9'dur."

Dünyanın her yerinde Trabzon hasır bileziğinin bilinmesinin kent adına gurur verici olduğunu ve tanıtıma büyük katkı sağladığını vurgulayan Kara, Trabzon hasır bileziğinin, coğrafi işaret alınmış tescilli bir ürünü olduğunu ama imalat yapan meslektaşlarının çalışma şartlarında ve fiziki ortamlarında yetersizlikler bulunduğunu kaydetti.

"Kuyumcu Kent Projesi'ni Trabzon'a kazandıracağız"

Kara, meslek komitesinin hem imalatçıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de ihracatın artırılması için çeşitli konularda tespitler yaptığını belirterek, kuyumcuların imalatını daha modern şartlarda ve bir arada yapması adına Kuyumcu Kent Projesi'ni bir an önce hayata geçirmek gerektiğini ifade etti.

Bu konuda çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Ülkemizde İstanbul, Kahramanmaraş ve Trabzon'da yoğun şekilde imalat yapılmaktadır. Kuyumcu Kent Projesi İstanbul'da yapılmış, Kahramanmaraş'ta yakın zamanda faaliyete geçecektir. İnşallah Trabzon'a da kazandıracağız. Kuyumcu Kent, Trabzon mimarisine uygun, içinde yöresel ürünlerin de satılacağı bir konsept olacaktır. Projede çeşitli büyüklüklerde 80 dükkan, 100 imalat atölyesi olan komplekste, sosyal alanlar, lokanta, kafeteryalar, otopark bulunacaktır."

Trabzon'da kuyumculuk sektörünün ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarına işaret eden Kara, yurt içi ve yurt dışındaki fuarlarda Trabzon hasırını ve kazaziyesini daha etkin tanıtmak için fonların oluşturulması, bankaların kuyumculuk mesleği olan altın alma ve satma işlemlerinden vazgeçip asli görevlerini icra etmelerinin sağlanmasını istedi.

