Kuyumculuk Sektörü, Kredi Kartı İle Altına Taksit Yasağının Kaldırılması İstiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kuyumculuk Sanayi Meclis Başkanı,Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye kuyumculuk sektörünün 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığını dile getirdi.

Kuyumculuk sektörünün, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, 2019 yılında 6 milyar dolarlık ihracat rakamı hedeflediğini kaydeden İmam Altınbaş, sektörün, ekonomik açıdan stratejik bir konumda yer aldığının kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Altın takının, "bir tüketim aracı olarak görüldüğünü ancak bu algının doğru olmadığını" belirten İmam Altınbaş, değeri itibarıyla "altın takının, güvenilir bir tasarruf aracı" kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Dış pazarda rekabet edebilmenin yolunun, iç pazarda güçlü olmaktan geçtiğini belirten İmam Altınbaş, şunları söyledi:

"İç pazarda güçlenebilmek için kredi kartına taksit uygulaması geri getirilmeli. Taksitlerin kaldırılması, sektörün hem çalışanlarını hem de müşterilerini zor durumda bıraktı. Taksit uygulamasının kaldırılması on binlerce perakendeciyi sıkıntıya sokarak pek çok işletmenin kapanmasına ve çok sayıda kişinin işsizlik tehdidi ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu uygulama ayrıca, ticarette serbest rekabete de aykırıdır. Kuyumculuk sektöründeki durgunluğun giderilmesi için altın dolaşımının kolaylaştırılması ve en az 9 ay olmak üzere kredi kartına taksitli satışların geri gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umudumuz, bu sorunumuzun bir an önce çözülmesi ve taksit oranlarının makul seviyelere getirilerek sektörümüzün diğer sektörlerle rekabet alanının önünün açılmasıdır."

Kaynak: Bültenler