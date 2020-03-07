Kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
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Kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

07.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:33
Kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı.

İnegöl Kuyumcular Çarşısı'na gelen 3 kişi, farklı kuyumculara girerek altın satmak istedi.

Altınların sahte olduğunu fark eden esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipleri, İ.E, A.A, ve Y.E'yi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında 20 sahte altın ile 50 bin Türk lirası ele geçirildi.

Mudanya ve Gemlik ilçelerinde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
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