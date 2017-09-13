Kuyumcuları Sahte Altınla Dolandıran 3 Kişi Yakalandı

KAYSERİ'de girdikleri 5 ayrı kuyumcuyu altın görünümlü sahte künye satarak 8 bin 890 TL dolandıran 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.



Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gelerek faaliyet gösteren 5 ayrı kuyumcu dükkanına, içerisi bakır ve gümüş karışımından olan altın görünümlü künye satarak dolandıran 25 yaşındaki Osman T. ile İsmail A. ve 27 yaşındaki Mustafa G. kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını anlayan esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri kısa sürede zanlıları yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve olay sırasında kullandıkları otomobilde yapılan aramada kuyumcuları dolandırdıkları 8 bin 860 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



- Kayseri