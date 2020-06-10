Kuyumcuları sahte altın ile dolandıran 2 şahıs yakalandı
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Kuyumcuları sahte altın ile dolandıran 2 şahıs yakalandı

Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a gelerek, kuyumculara sahte altın sattıkları öğrenilen biri kadın 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kuyumcuları sahte altın ile dolandıran 2 şahıs yakalandı
10.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:01

Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a gelerek, kuyumculara sahte altın sattıkları öğrenilen biri kadın 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a gelen Z.G. ve A.E., kuyumculara sahte altın sattı. Bir süre sonra altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcular durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2 şüpheli Kahramanmaraş'ta yakalandı. Gözaltına alınarak Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların üst ve araç aramalarında 7 bin TL ile 6 adet sahte altın ele geçirildi. Şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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