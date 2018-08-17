Kuyumcularda Nakit Sıkıntısı

DÖVİZLE beraber yükselen altın fiyatları, tasarruf sahiplerini harekete geçirdi. Yastık altındaki altınını bozdurmak isteyenler İzmir'deki Kuyumcular Çarşısı'nın yolunu tutunca, esnafın elindeki nakit azaldı.

ABD ile Türkiye arasındaki kriz nedeniyle dolar kurundaki yükseliş, altın fiyatlarını da etkiledi. İzmir'de de altınını nakte çevirmek isteyenler, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcuların yolunu tuttu. Elindeki altının bozdurmak isteyenlerin sayısı artınca, kuyumcular alışverişlerde nakit sıkıntısı yaşamaya başladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Kuyumcular Komitesi Başkanı Gökhan Özer, satışlardaki durgunluğun geçen hafta başladığına dikkat çekerek, fiyatların aşırı dalgalandığı dönemlerde benzer sıkıntıları yaşadıklarını söyledi. Altın fiyatının çok hızlı yükseldiği ya da tam tersine çok hızlı düştüğü dönemlerde tüketicilerin temkinli davrandığını ifade eden Özer, "Altın fiyatları çok hızlı yükseldiğinde, insanlar 'bu yükselişin bir düzeltmesi olur, yüksek fiyattan almayalım' diye bekliyor. Çok hızlı düştüğünde ise 'bu düşüş sürebilir, biraz daha bekleyelim, daha düşükken alalım' diye düşünüyor. Dolayısıyla alışveriş kararı böyle çalkantılı haftalarda erteleniyor. Bu durumlara biraz alışığız. Ama bu dönemde olmasına üzüldük. Tam da yaz mevsiminde, düğünlerin çok olduğu zamana denk gelmesi üzücü oldu. İşlerin zaten durgun olduğu kış aylarında olsaydı, bu kadar etkilenmezdik. Ama biz tam iş yapmayı beklerken, tüketici frene bastı" dedi.

Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tasarruflarını bozdurmaya çalışanların hemen nakit bulamadığını belirten Özer, "Kuyumcuda para bitiyor. Nakit elde etmek için kendi elindeki hurdasını, daha çok parası olan başka bir yere satıyor. Bugün hurdasını bozdurmak isteyenin parası eline yarın geçiyor. Bankalar da hızlı cevap veremiyor. Bugün istenen nakit, ertesi güne sarkabiliyor" diye konuştu.

'DALGALANMA SÜRERSE ALIŞVERİŞ OLMAZ'

Fiyatlardaki dalgalanma sona ererse tüketicinin alışverişe başlayacağını söyleyen Gökhan Özer, sürecin birkaç hafta devam edebileceğini dile getirdi. Özer şöyle konuştu:

"Müşteri belli bir fiyatın oturduğunu, artık o fiyattan alışveriş yapmanın güvenli olduğunu hissedinceye kadar bu durgunluk sürecek. Tüketicinin fiyata alışması gerekiyor. Yükselen fiyat oturursa tüketici fiyatı kabullenip alışveriş yapar. Ama dalgalanma sürerse, alışveriş olmaz. Bugünlerde zorunlu olan alışverişler dışında pek iş olmuyor. Müşteriler, çeyrek altın alacağına gramı tercih ediyor. Çünkü çeyrek altın fiyatı 450 liraya dayandı. Daha küçüğü tercih ediliyor."

Ailece kuyumculuk işiyle ilgilendiklerini ve ikinci nesil olarak 1982'den beri çarşıda bulunduğunu anlatan Gökhan Özer, üniversiteden mezun olduktan sonra 22 yıldır altın satışı yaptığını belirterek, "1998 ya da 2001 krizlerini gördük. Hiç kriz sayılmayan dönemlerde de fiyat çalkantıları olurdu. Dünyada altın fiyatlarının hızlı koştuğu dönemler oldu. O dönemlerde bunları hep yaşadık. Ama bundan sonra da eski işler olmaz. İnsanlar gücünün yettiğini alacak. Ona da razıyız. Yeter ki fiyat durulsun. Altını yurt dışından dolarla ithal ettiğimiz için doların her artışı ertesi sabah altına yansıyor. Akşam yatıyoruz, sabah başka bir fiyatla uyanıyoruz. Dünya piyasaları öyle bir hal aldı ki; biz uyurken Asya piyasaları iş yapıyor. Dolar kuru yükselince altın fiyatı da sabaha yüksek açılıyor" diye konuştu.

'ALTIN YERİNE PARA TAKIYORLAR'

Çarşı esnafından Aytekin Saymaz ise vatandaşların çarşıya sadece altın bozdurmak için geldiklerini söyledi. Piyasada para olmadığı için istikrarlı bir alışveriş ortamı da oluşmadığını dile getiren Saymaz, "Geçen hafta fiyatlar yükseldi ve insanlar elindeki altını bozdu. Zamanında elindeki altını 100 liraya alan, 200 liraya sattı. Para sirkülasyonu olmayınca bizde de nakit kalmadı. İnsanlar düğünde altın yerine para takıyorlar. Bu aylar alışverişin yoğun olması gerekir. Ama satışlarımız çok azaldı" dedi.

- İzmir