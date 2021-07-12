Kuyumcularda gurbetçi yoğunluğu
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Kuyumcularda gurbetçi yoğunluğu

Kuyumcularda gurbetçi yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de gurbetçi vatandaşların gelmesiyle birlikte Kuyumcular Çarşısı'nda yoğunluk oluştu.

Eskişehir'de gurbetçi vatandaşların gelmesiyle birlikte Kuyumcular Çarşısı'nda yoğunluk oluştu.

Yaz tatili ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçi vatandaşlar, Temmuz ayı itibariyle Eskişehir'e gelmeye başladı. Gurbetçilerin gelmesiyle birçok esnafın işi de açıldı. Özellikle Kuyumcular Çarşısı'nda görülen yoğunluk ise dikkat çekti. Vatandaşlar, dakikalarca vitrinde sergilenen altın takılara baktı, beğendikleri modelleri denemek ve satın almak üzere dükkanlarda vakit geçirdi.

Çarşı'da kuyumculuk yapan Engin Polat, yoğunluğun gurbetçi vatandaşların gelmesiyle birlikte başladığını söyledi. Polat, "Her yıl bu zamanlar gurbetçi vatandaşlar gelerek alışveriş yaparlar. Bayram ve yaz tatilini memleketlerinde geçirmek üzere buraya geliyorlar. Bizim işlerimizde de hareketlilik oluşturuyor bu durum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kuyumcularda gurbetçi yoğunluğu
Kuyumcularda gurbetçi yoğunluğu
Kuyumcularda gurbetçi yoğunluğu
Kuyumcularda gurbetçi yoğunluğu
Kuyumcularda gurbetçi yoğunluğu
Kuyumcularda gurbetçi yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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