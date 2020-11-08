Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi

08.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:37

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi Samsun'da aynı gün içinde 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satıp başka bir kuyumcuya da satmak isterken yakalanan dolandırıcılık şebekesi üyesi adliyeye sevk edildi.

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da aynı gün içinde 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satıp başka bir kuyumcuya da satmak isterken yakalanan dolandırıcılık şebekesi üyesi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'a 5 kişi geldikleri öğrenilen dolandırıcılık şebekesi üyelerinden G.G. (30), 2 ayrı kuyumcuya 2 adet sahte altın bileziği sattı. Kuyumcular altıkları bileziğin sahte olduğunu öğrenince dolandırıcının başka kuyumculara da gitmiş olabileceğini düşünerek aramaya başladı. Kuyumcular kendilerini dolandıran G.G.'nin dolandırmak için başka bir kuyumcuya gittiğini görünce paralarını geri istediler. Olay polise de haber verildi. G.G., olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

G.G., İstanbul'dan Samsun'a 5 kişi olarak altın satmaya geldiklerini itiraf etti. Polisteki sorgulanması tamamlana zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Polis, kayıplara karışan 4 kişiyi yakalamaya çalışıyor.

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

İlgili Haberler

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi
Sahte altın kolyeleri kuyumcuya satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Sahte altın kolyeleri kuyumcuya satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri | Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Mesut Yılmaz Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Mumcu Özge Özder Türkan Şoray Hande Ataizi
Spor Fatih Terim Eddie Newton Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Türk Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan çete üyesi adliyeye sevk edildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 13:37:51. #1.14#
title