KUYUMCULARA SAHTE ALTIN BİLEZİK SATANLAR YAKALANDI

SERDİVAN, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kuyumculara sahte altın bilezik satan 2'si kadın 4 kişi yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde dolandırıcıların 4 kuyumcuya sahte altın bilezik satmaları üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, 4 kişinin kimliğini belirledi. Dolandırılan kuyumcular WhatsApp gruplarından birbirlerini uyarırken, polisler kuyumcuların bulunduğu bölgede önlem aldı. İstanbul'dan Sakarya'ya gelerek sahte altın bilezikleri satan 2'si kadın 4 kişi bir kuyumcunun yakınında yakalandı. Polis, C.K.(36), H.Y.(38), H.İ. (34) ve G.A.?nın (21) üzerinde ve araçta yaptığı aramada 6 adet sahte altın bilezik, kuyumculara bozdurulan 4 sahte altın bilezikten elde edilen 20 bin 840 TL parayı geçirdi. Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansırken, 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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