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Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kuyumculara sahte altın bilezik satttığı belirlenen 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

SERDİVAN, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kuyumculara sahte altın bilezik satttığı belirlenen  2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde dolandırıcıların 4 kuyumcuya sahte altın bilezik satmaları üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Dolandırılan kuyumcular WhatsApp gruplarından birbirlerini uyarırken, polisler kuyumcuların bulunduğu bölgede önlem aldı.

İstanbul'dan Sakarya'ya gelerek sahte altın bilezikleri satan 2'si kadın 4 kişi bir kuyumcunun yakınında yakalandı. Şüpheliler  C.K.(36), H.Y.(38), H.İ. (34) ve G.A.'nın (21) üzerinde ve araçta yapılan  aramada 6 adet sahte altın bilezik, kuyumculara bozdurulan 4 sahte altın bilezikten elde edilen 20 bin 840 TL'ye ele geçirildi. Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansırken, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada

Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada

Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada

Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada

Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada

Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada

Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada

Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada

Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada

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