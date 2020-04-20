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Eskişehir, Ekonomi

Kuyumcular ve döviz bürolarının çalışma kısıtlaması uygulaması kaldırıldı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kuyumcu ve döviz büroları esnafının mesai ve gün saatleri üzerindeki 2 gün belli saatlerde uygulanan çalışma kısıtlamasının kaldırılmasına karar verdi.

20.04.2020 21:17 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:17
Kuyumcular ve döviz bürolarının çalışma kısıtlaması uygulaması kaldırıldı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kuyumcu ve döviz büroları esnafının mesai ve gün saatleri üzerindeki 2 gün belli saatlerde uygulanan çalışma kısıtlamasının kaldırılmasına karar verdi.

Türkiye'de Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması için bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Eskişehir ilinde Korona virüsün yayılmasını engellemek için alması gereken tedbirlerinin konuşulurken döviz büroları ve kuyumcuların çalışma günleri hakkında önemli karar alındı.

Alınan kararlar hakkında yapılan açıklamada, "Uygulamada kuyumcu esnafının haftada iki gün ve belli saat arasında çalışıyor olmasının bu iş yerlerinde vatandaşların yoğun şekilde bulunmasına ve bulaşma riskinin artmasına neden olduğu değerlendirildiğinden, Eskişehir Kuyumcular ve Sanatkarlar Odasının 16 Nisan 2020 tarihli 7 sayılı yazısı da dikkate alınarak ilimizde faaliyet gösteren kuyumcu ve döviz büroları esnafının mesai ve gün saatleri üzerindeki kısıtlamanın kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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