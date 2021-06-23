KUYUMCULAR SOKAK ORTASINDA BİRBİRİNE GİRDİ, VATANDAŞLAR KORKUYLA İZLEDİ

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kuyumcular arasında altın tartışması nedeniyle kavga çıktı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kuyumcular arasında altın tartışması nedeniyle kavga çıktı. Yaklaşık 30 kişinin sokak ortasında tekme- tokat birbirine girdiği kavgayı caddedeki vatandaşlar korkuyla izledi. Olay, akşam saatlerinde İzmit Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde dükkanı olan 2 kuyumcu arasında çıktığı iddia edilen tartışma, büyüyerek sokağa taştı. Kuyumcularda çalışanların da dahil olduğu kavgada yaklaşık 30 kişi tekme- tokat birbirine girdi. Olayı korku içerisinde izleyen çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Polisin gelmesinin ardından ayrılan grupların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı