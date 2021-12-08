Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi - Haberler Ekonomi
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Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi

Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Şeyhmus Türkan, kuyumcu esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Şeyhmus Türkan, kuyumcu esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Diyarbakır'da yapılacak olan Kuyumcular Odası Başkanlık seçimi için aday olan Şeyhmus Türkan, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sur ilçesindeki tarihi kuyumcular çarşısındaki esnafı ziyaret eden başkan adayı Türkan, sorun ve sıkıntıları dinleyerek çözüm için aday olduğunu söyledi.

Aday olmasının tek nedeninin kuyumcu işletmecilerinin sorunlarına bir nebze olsun ortak olmak olduğunu aktaran Türkan, kendilerine destek verilmesi durumunda başkan seçildikten sonra sorunlara çözüm için çalışmalar yapacağının altını çizdi. - DİYARBAKIR

Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi

Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi

Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi

Kuyumcular odası başkan adayı Türkan, esnafın sorunlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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