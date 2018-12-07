Kuyumcular kredi kartında taksit yasağının kaldırılmasını istiyor

İKO Başkanı Mustafa Atayık, "Türkiye'de sayıları 40 bini bulan ve 400 bin kişiye istihdam sağlayan bir mesleğin temsilcileri olarak ilgili devlet kurumları ve BDDK'dan taksit yasağının daha fazla zaman kaybetmeden kaldırıldığı müjdesini bekliyoruz." dedi.