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Kuyumcular fatura düzenleme sınırının artmasından memnun

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınırın 4 bin 200 liraya çıkması esnafı sevindirdi.

05.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:15
Kuyumcular fatura düzenleme sınırının artmasından memnun

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınırın 4 bin 200 liraya çıkması esnafı sevindirdi.

Kaynak: Dunya.com

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