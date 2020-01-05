Kuyumcular fatura düzenleme sınırının artmasından memnun

05.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:15

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin sınırın 4 bin 200 liraya çıkması esnafı sevindirdi.