Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu

15.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:17
Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda sahte altın ve dolarları piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda sahte altın ve dolarları piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde  Suriyeli 4 şüphelinin piyasaya sahte ABD doları ve altın sürmeye çalıştıklarına dair  ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piyasaya sahte dolar ve altın sürmek isteyen şüpheliler, polisi fark edince kaçmak istedi. Şüpheliler, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin üzerinde  23 adet 50'lik, 16 adet de 100'lük sahte dolar ve iki sahte altın bulundu. Yapılan araştırmada şüphelilerin kaldığı adres belirlenirken nöbetçi Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin ardından Esenyurt İlçesi'ndeki Balıkyolu Mahallesi'ndeki evlerinde arama yapıldı. Evdeki bir dolapta 328 sahte altın daha ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 400 TL idari para cezası uygulanması için haklarında tutanak düzenlenen 4 şüpheli, Asayiş Büro'da sorguya alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SAHTE ALTINA DİKKATÖzellikle son dönemde Suriyelilerin işlettiği merdiven altı olarak nitelendirilen atölyelerde imal edildiği için 'Suriye altını' olarak nitelendirilen sahte altın vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Düşük ayarlı olarak bastırılan çeyrek altın, cumhuriyet altını ya da yarım altın gibi altınlar bastırılan taklit altınların renginden bozukluk sayesinde fark edilebildiği ifade edildi.

Avcılar'da kuyumcu Fatih Karakelle, gerçek ve sahte altını bu işin uzmanı olmayanların ayırt etmesinin çok zor olduğunu belirtirken, "14 ayar altında 585, 8 ayarda 333, 22 ayarda 916 yazar. Bunlara bakarak büyük ölçüde ayırt edebilirsiniz. Biz elimizdeki mihenk taşları, ayar suyu ile test ediyoruz. Altın alanların güvendiği yerlerden alı veriş yapması çok önemli" dedi.


Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu
Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu
Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu
Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu
Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu
Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu
Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu
Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuyumcular bile ayırt edemiyor... Avcılar'da sahte altın operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:19:02. #1.15#
title