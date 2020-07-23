Kuyumcular açıkladı: Altın düşer mi? Altın ne kadar? Altın fiyatları yükselirken, altın alacakların kafasında bir soru var: Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları düşer mi? Her güne yeni bir rekorla başlayan altının gramında yükseliş devam ederken, kuyumcular artışın bu şekilde devam etmesi durumunda yıl sonunda gram altının 450 lirayı görebileceğini belirtti. Altın alırken nelere dikkat etmeli?

Koronavirüs salgını sürecinde altının yükselişi devam etti. Her gün yeni bir rekora imza atan altının gramı 413 lirayı gördü. 35 yıldır Diyarbakır'da kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, çiftlere ve yatırımcıya seslenerek altın yatırımlarının devam etmesi çağrısında bulundu. Altının bu haftayı 425 lira civarında kapatacağını düşündüklerini kaydeden Yüksel, yıl sonuna kadar gram altının 450 lirayı bulacağını öne sürdü.

KUYUMCULAR AÇIKLADI: ALTIN DÜŞER Mİ? ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Kuyumcu Mehmet Yüksel, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye'de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Yüksel, "Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi. Ben bunun bu hafta içerisinde gramı 425'i bulacağına ve eğer bu şekilde devam ederse yıl sonuna 450 civarını rahat bulacağına inanıyorum. Altın düşer gibi bir beklenti içinde olmayın" dedi.

ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Altının en önemli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakıyoruz vatandaşlar yavaş yavaş dövizden de çıkıyor. Faizden de çıkıyorlar, Merkez Bankası da bu konuda politikası iyidir. Vatandaşlara tavsiyem budur, eğer altın olarak alacaklarsa cumhuriyet altını, bilezik, kırılmayan, işçiliği olmayan bilezik ve has altın 24 ayarı tercih ediyoruz. Az bir kar ve kırılma payı vardır. Yatırım olarak onları tavsiye ediyoruz. Patenti olmayan ürünü almasınlar. Güvenebilecekleri kuyumcuyu tercih etsinler. Darphaneden çıkan ürünler, yani devlettin kontrolünde TSE imzalı ürünleri tercih etsinler. Bunda külçe ve cumhuriyet altınlar aynı şekilde. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim vatandaşlardan beklentimiz böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka kuyumcular dernek başkanlığına şikayette bulunsunlar."

ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 409 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 408,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 409 liradan, 2 bin 694 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 715 liradan, 373 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 377 liradan, 2 bin 633 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 653 liradan, bin 316 liradan alınan Yarım Ziynet bin 326 liradan ve 658 liradan alınan Çeyrek Ziynet 663 liradan satıldı.

Kaynak: İHA