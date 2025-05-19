Kuyumcular 19 Mayıs'ta açık mı?

Kuyumcular 19 Mayıs'ta açık mı?
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, pazartesi kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta ise kamu kurumlarının yanı sıra bazı özel kuruluşlar ve işletmeler de ara veriyor. Peki, kuyumcular 19 Mayıs'ta açık mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2025 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Kamu kurumları ve devlet daireleri resmi tatil olurken 19 Mayıs kuyumcular açık mı merak ediliyor. Peki, kuyumcular 19 Mayıs'ta açık mı?

KUYUMCULAR 19 MAYIS'TA AÇIK MI?

Kuyumcular hafta içi her gün hizmet veriyor. Pazar günleri kapalı olduğu bilinen kuyucuların resmi tatillerdeki çalışma durumu ise kuyucudan kuyumcuya farklılık gösterebilir.

Kuyumcular genel olarak resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu nedenle 19 Mayıs Pazartesi günü de açık olmayabilir. Bölgenizdeki kuyumculara uğramadan telefonla açık olup olmadıklarını kontrol edebilirsiniz.

Kuyucumlar genel olarak hafta içi saat 09:00 - 19:00 arasında mesai yapıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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