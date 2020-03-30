Kuyumcular 1 haftalık aranın ardından 2 günlüğüne kepenklerini açtı Kuyumcular 1 haftalık aranın ardından 2 günlüğüne kepenklerini açtı Karabük Kuyumcular Odası Başkanı İlhan Ündar: "İhtiyaçları kadar satsınlar" "Vatandaşlarımızdan yoğun baskıya dayanamadığımızdan açtık" Karabük Kuyumcular Odası Başkanı İlhan Ündar, korona virüsü salgını nedeniyle 1 haftalık...

Kuyumcular 1 haftalık aranın ardından 2 günlüğüne kepenklerini açtı

Karabük Kuyumcular Odası Başkanı İlhan Ündar:

"İhtiyaçları kadar satsınlar"

"Vatandaşlarımızdan yoğun baskıya dayanamadığımızdan açtık"

KARABÜK - Karabük Kuyumcular Odası Başkanı İlhan Ündar, korona virüsü salgını nedeniyle 1 haftalık aranın ardından dükkanlarını yeniden açtıklarını, ancak sadece haftanın ilk 2 günü hizmet vereceklerini söyledi.

Dünyayı hızla etkisi altına alan korona virüsü, Türkiye'de de etkisini arttırıyor. Birçok esnaf "Evde kal" çağrısına uyarak veya zorunlu olarak dükkanlarını açamazken, bazı iş yerleri de az sayıda personel ile seyrek çalışma sistemine göre faaliyetlerini yürütüyor. Karabük'te de kuyumcular aldıkları karar ile 1 hafta dükkanlarını kapatmışlardı. Bugün itibarıyla dükkanlarını açan kuyumcular, salgın riskinin devam etmesine rağmen, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine açtıklarını söyledi.

Kuyumcu dükkanı işletmecilerinden Fatih Güldemir, müşterilerinin acil işlerini görmek için açtıklarını ve yarından sonra yeniden kapatacaklarını söyleyerek, " Önlerimizi de aldık ama rahat bir alışveriş ortamı yok. Zarüret için açtık. Arayan müşterilerimiz oluyor. Fiyatlarda yüksek ve bozdurmaya gelen çok" dedi.

"Vatandaşlarımızdan yoğun baskıya dayanamadığımızdan açtık"

Karabük Kuyumcular Derneği Başkanı İlhan Ündar ise, halkın ihtiyaçlarından dolayı altın satan olur diye iki günlüğüne iş yerlerini açtıklarını söyledi.

İş beklentilerinin de olmadığını ifade eden Ündar, " Bugün sabah açtık ve 16.00 itibari ile kapatacağız. Salı günü de aynı şekilde olacak. Çarşamba gününden itibaren ise yeniden kapatacağız. Bütün halkımıza çağrımız, lütfen evde kalsınlar. Mücbir sebepleri olmadıkça sokağa çıkmasınlar. Vatandaşlarımızdan yoğun baskıya dayanamadığımızdan açtık. Yoksa açmayı düşünmüyoruz. Mesleki grup olarak bankolarımız 60 -65 santim. 1.5 metreye kadar mesafeyi koruyun diyorlar. İş yerlerimiz genelde hacim olarak küçük. Nihayetinde işimiz gereği parayla ve virüsün dağılımı yoğun oluyor. Bundan dolayı hem kendi, hem de halkımızın sağlığı için kapattık. İlk 2 gün halkımızın altın satımlarının ihtiyaçlarını karşılamak için açtık" dedi.

"İhtiyaçları kadar satsınlar"

Altın fiyatlarının yükselişi şuan istikrarsız bir yükseliş. Sonuçta bir arz talep dengesi ile altın fiyatları oluşur. Kapalı çarşıda şuan kapalı zaten. Türkiye'deki kuyumcuların yüzde 80 ile 85'i kapalı. Bundan dolayı fiyatlar net bir şekilde oluşmamıştır. Mücbir sebep olmadıkları müddetçe altın alımını tavsiye etmiyoruz. Satış yönünden ise sadece ihtiyaçları kadar satmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA