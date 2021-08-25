Son dakika haber... Kuyumcukent'te yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kuyumcukent'te yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Kuyumcukent'te yangın paniği Bir işyerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Bahçelievler Kuyumcukent'te bir işyerinin imalathanesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

- Kuyumcukent'te yangın paniği

Bir işyerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL - Bahçelievler Kuyumcukent'te bir işyerinin imalathanesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Binada çalışan işçiler ile birlikte itfaiye ekipleri yangına kısa içerisinde müdahale etti.

Yangın saat 06.30 sıralarında Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'teki bir altın imalathanesinin asit kazanın olduğu katta çıktı. Çıkan yangın dumanı imalathaneye ve binanın tüm katlarına sirayet etti. Yangının çıktığının farkına varan imalathane çalışanları ve güvenlik ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere gelen ekipler, çalışmalara başladı.

İşçiler de yangına müdahale etti

Atölyede asit kazanından dolayı çıkan yangın sonucu korku yaşayan işyeri çalışanları da itfaiyenin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangın çıkan imalathanenin etrafındaki atölyeleri önlem amacıyla tahliye etti. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Son dakika haber... Kuyumcukent'te yangın paniği
Son dakika haber... Kuyumcukent'te yangın paniği
Son dakika haber... Kuyumcukent'te yangın paniği
Son dakika haber... Kuyumcukent'te yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

Okul çatısında 3 saatlik eylem
Okul çatısında 3 saatlik eylem
Yangın söndürme ekibinde çalışan orman işçisi evinin tavanına asılmış halde bulundu
Yangın söndürme ekibinde çalışan orman işçisi evinin tavanına asılmış halde bulundu
Kazdağları yanıyor! Ekiplerin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Kazdağları yanıyor! Ekiplerin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Marcao Gervinho Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Kuyumcukent'te yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:15:45. #1.14#

title