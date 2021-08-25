Son dakika haber... Kuyumcukent'te yangın paniği

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Kuyumcukent'te yangın paniği Bir işyerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Bahçelievler Kuyumcukent'te bir işyerinin imalathanesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

- Kuyumcukent'te yangın paniği

Bir işyerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL - Bahçelievler Kuyumcukent'te bir işyerinin imalathanesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Binada çalışan işçiler ile birlikte itfaiye ekipleri yangına kısa içerisinde müdahale etti.

Yangın saat 06.30 sıralarında Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'teki bir altın imalathanesinin asit kazanın olduğu katta çıktı. Çıkan yangın dumanı imalathaneye ve binanın tüm katlarına sirayet etti. Yangının çıktığının farkına varan imalathane çalışanları ve güvenlik ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere gelen ekipler, çalışmalara başladı.

İşçiler de yangına müdahale etti

Atölyede asit kazanından dolayı çıkan yangın sonucu korku yaşayan işyeri çalışanları da itfaiyenin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangın çıkan imalathanenin etrafındaki atölyeleri önlem amacıyla tahliye etti. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has