KUYUMCUKENT'TE 60 KİLOGRAM ALTIN DOLANDIRICILIĞI İDDİASI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KUYUMCUKENT'TE 60 KİLOGRAM ALTIN DOLANDIRICILIĞI İDDİASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuyumcukent'te bir altın atölyesi sahibi 2 kişi, 60 kilogram altın dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kuyumcukent'te bir altın atölyesi sahibi 2 kişi, 60 kilogram altın dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mağdur olduğunu öne süren firma sahipleri, Kuyumcukent'teki firma önünde toplandı.

İddiaya göre; Kuyumcukent'te 1,5 yıldır faaliyet gösteren bir altın atölyesi sahibi 2 kişi, güvenini kazandığı yaklaşık 50 firmayı dolandırdı. Yaklaşık 30 milyon lira tutan 60 kilogram altının ortadan kaybolduğunu öne süren firma sahipleri şikayette bulundu. Kaçmaya hazırlandıkları iddia edilen atölye sahipleri Erkan L. A. ve Milad I., esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi. 1 kilo ile 10 kilo arasında değişen miktarda altınlarından olduğunu öne süren esnaf, avukatlarıyla birlikte firma önünde açıklama yaptı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 30 MİLYON LİRA

24 saat geçmeden 45-50 mağdurun ortaya çıktığını söyleyen Avukat Ümit Karadağ 1.5 yıldan beridir burada altın atölyesi olarak faaliyet gösteren bir grup, esnafa bir şekilde güvenceler vererek altın toplamışlar. İlk etapta bu altınların karşılığı olan ödemeleri yapsalar da daha sonra bu ödemelerden kaçınmaya başlamışlar. Dün gece kaçma hazırlığındayken esnaf tarafından fark edildiler. Bu kişiler yakalandı şu an gözaltındalar dedi.

2 kişi olduklarını biliyoruz diyen Karadağ, Bu kişilerin eşlerinin ve yakınlarının da bu şekilde çalıştıkları yönünde bir düşünceleri var. Yabancı uyruklu bu kişiler, polis ve savcılıkta titiz bir şekilde çalışıyor. Umuyoruz ki esnafımızın mağduriyeti giderilecektir. Altınları erittiler diye de bir bilgi aldık. Dolandırıcılık boyutu ise esnafımız kimisi 1 kilo, kimisi 2, kimisi 3 kilo.. Bu şekilde 60 kiloya yakın bir altın dolandırıcılığı söz konusu. Toplamda TL karşılığı da 30 milyon Türk lirası dolandırılan miktar söz konusu. Umarım bir an önce aydınlığa kavuşur diye konuştu.

BAŞKASINDAN ALDIĞINI BİZE ÖDEME YAPIYORMUŞ

Dolandırıldıklarını ve kayıplarının büyük olduğunu söyleyen esnaf bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. 1 kilo 800 gram altın kaybının olduğunu söyleyen Mehmet Vural Başkasından aldığını bize ödeme yapıyormuş. Kaçmaya çalışırken yakaladık şeklinde konuştu. Ökkeş Balcı ise 1.5 senedir burada esnaflar önce güven verdiler. Aldılar, verdiler. 45-50 kişiyiz bugün belki daha çoğalır bu. Güven sağlayaraktan belli bir zaman ödediler. Sonra ödemeleri yapmadılar bu esnafları mağdur ettiler. Sonra da patladı. Benim kaybımda 1900 gram dedi.

Esnaf Milad Şarad ise 10 kilo altınım vardı. Son bir haftada şüphelendik. 5 milyon TL yapıyor altın. Maalesef gitti diye konuştu. Soruşturmanın derinleştirildiği kaydedilirken mağdur sayısı ve altın miktarının artabileceği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan L. A. ve Milad I. adliyeye sevk edildi. Erkan L. A. ve Milad I. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KUYUMCUKENT'TE 60 KİLOGRAM ALTIN DOLANDIRICILIĞI İDDİASI
KUYUMCUKENT'TE 60 KİLOGRAM ALTIN DOLANDIRICILIĞI İDDİASI
KUYUMCUKENT'TE 60 KİLOGRAM ALTIN DOLANDIRICILIĞI İDDİASI
KUYUMCUKENT'TE 60 KİLOGRAM ALTIN DOLANDIRICILIĞI İDDİASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar
Kuyumcukent'te 30 milyon liralık vurgun! 50 firmayı dolandırıp kaçarken esnafa yakalandılar
Müstehcen fotoğraf ve video tehdidiyle 45 bin TL dolandırdılar
Müstehcen fotoğraf ve video tehdidiyle 45 bin TL dolandırdılar
ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
ANTALYA ÖNCE KAPISINA ÇIKTIĞI, SONRA TAVANINA OTURDUĞU OTOMOBİLLE İLERLEYEN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞINA CEZA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Nesrin Cavadzade Serenay Sarıkaya
Spor Diego Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hatay Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KUYUMCUKENT'TE 60 KİLOGRAM ALTIN DOLANDIRICILIĞI İDDİASI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 14:34:47. #1.15#

title