Kuyumcukent'i su bastı
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Kuyumcukent'i su bastı

Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da etkili olan şiddetli dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İSTANBUL'da etkili olan şiddetli dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'in bazı bölümlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yaptığı uyarının ardından beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu. Şiddetli dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskını meydana geldi. Yağıştan etkilenen yerlerden biri de Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent oldu. Alışveriş merkezinin fabrika ve atölyelerinin bulunduğu kısımda yer alan açık otopark ve çöp konteynerlerinin tutulduğu kapalı alanı su bastı. Alışveriş merkezi görevlileri ellerine aldıkları kürek ve sopalarla tıkanan rögarları açmaya çalıştı.


Kuyumcukent'i su bastı
Kuyumcukent'i su bastı
Kuyumcukent'i su bastı
Kuyumcukent'i su bastı
Kuyumcukent'i su bastı
Kuyumcukent'i su bastı
Kuyumcukent'i su bastı
Kuyumcukent'i su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

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