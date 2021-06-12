Kuyumcukent AVM'yi su bastı

Kuyumcukent AVM'yi su bastı İstanbul'da etkili olan şiddetli dolu ve yağmur yağış nedeniyle Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent AVM'yi su bastı.

Kuyumcukent AVM'yi su bastı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli dolu ve yağmur yağış nedeniyle Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent AVM'yi su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağış ve solu nedeniyle zor anlar yaşarken, Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent AVM'yi su bastı. AVM'nin fabrika ve atölyelerinin bulunduğu kısımda yer alan açık otopark ve çöp konteynerlerinin tutulduğu kapalı alanı su bastı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı