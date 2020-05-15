Kuyumcudan yüzük tablasını çalan hırsızlar yakalandı
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Kuyumcudan yüzük tablasını çalan hırsızlar yakalandı

Kuyumcudan yüzük tablasını çalan hırsızlar yakalandı Sultangazi'de girdiği kuyumcuda içinde 35 yüzük bulunan tablayı alıp kaçan zanlı ve ona yardım eden yakınları yakalandı.

Kuyumcudan yüzük tablasını çalan hırsızlar yakalandı
15.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:21

Kuyumcudan yüzük tablasını çalan hırsızlar yakalandı

İSTANBUL - Sultangazi'de girdiği kuyumcuda içinde 35 yüzük bulunan tablayı alıp kaçan zanlı ve ona yardım eden yakınları yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Sultangazi, Habipler Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. adlı bir kişi, öğlen saat 13.00 sıralarında bir kuyumcuya gelerek yüzük almak istediğini söyledi. Kuyumcu, çeşitleri görmesi için Mehmet A.'nın önüne yüzük tablasını çıkardı. Önüne konan yüzük tablasını alan A., dışarı çıkarak kaçmaya başladı. İçinde 135 bin lira değerinde 35 adet yüzüğün bulunduğu tablayla kaçan zanlı, kuyumcunun 500 metre ötesinde kendini bekleyen bir otomobile binerek olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.Adı açıklanmayan kuyumcu, yaşanan hırsızlığın ardından durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, şüphelinin bindiği otomobilin plakasını kameralardan tespit etti.

Yapılan incelemelerde, hırsızlık olayında kaçarken kullanılan aracın Erkan A. isimli bir kişi tarafından oto kiralama firmasından kiralandığı, olay günü yanında bulunan şahısların ise erkek kardeşi Mehmet A. ve Selcan İ. olduğu belirlendi. Kuyumcudan yüzükleri çalıp kaçan failin ise Mehmet A. olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında polis, ilk olarak olayda kullanılan aracı kiralayan Erkan A.'yı aynı gün akşam saat 22.00 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının verdiği ifadeler doğrultusunda kuyumcudan 35 yüzük bulunan tablayı çalan Mehmet A. ile ona yardım eden Selcan İ. adlı şüpheli ise 13 Mayıs gecesi saat 00.30 sıralarında Bağcılar'da saklandıkları evde yakalandı.

Operasyon ile yakalanan şüpheliler arasından yüzükleri çaldığı ileri sürülen Mehmet A.'nın 15 ayrı suç dosyasından toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık sırasında kiralık araçla ona yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen Erkan A. ve Selcan İ. adlı 2 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kuyumcudan yüzük tablasını çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İHA

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