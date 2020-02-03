Kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı
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Kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaparak kaçmaya çalışan silahlı şüpheli, esnaf tarafından yakalandı.

03.02.2020 19:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:04
Kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı

'nin ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaparak kaçmaya çalışan silahlı şüpheli, esnaf tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giden E.Ş. (23) baktığı yüzüklerden birini cebine koydu. E.Ş, "Bankadan para çekeceğim" diyerek dışarı çıktığı esnada belindeki silahı kuyumcuya gösterdi.

Koşarak uzaklaşmak isteyen E.Ş. kuyumcunun bağırarak peşine düşmesi üzerine çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

Esnaf, şüphelinin silahını aldı, polise verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı
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