Kuyumcudan Hırsızlık Yapan Iki Iranlı Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kuyumcudan hırsızlık yapan İran uyruklu 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 29 Haziran'da Tatvan'daki bir kuyumcudan yankesicilik yöntemiyle hırsızlık olayının meydana geldiği anımsatıldı.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İran uyruklu kadın Z.A. ve beraberindeki H.R. iş yerinden çıkmadan gözaltına alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, Türkiye'nin farklı illerinde de benzer suçlara karıştıkları tespit edilmiştir. Z.A. ve H.R. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır."



Açıklamada, asayişin bozulmasına yönelik olaylara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.