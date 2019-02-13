Kuyumcudan Hırsızlık Kamerada

Gaziantep'te bir kuyumcudan 10 bin lira çalan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde kimliği belirlenerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta İnönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheli, çekmecedeki 10 bin lirayı alıp kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasında yaptıkları inceleme sonucu zanlının S.İ. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, S.İ'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA