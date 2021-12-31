Kuyumcudan hırsızlık iddiasına gözaltı - Haberler
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Kuyumcudan hırsızlık iddiasına gözaltı

Kuyumcudan hırsızlık iddiasına gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kuyumcu dükkanından altın çaldığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kuyumcu dükkanından altın çaldığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren A.A. altın künyeyi kolunda deniyormuş gibi yapıp alıp kaçtı. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.A. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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