Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
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Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

Adana'da, kaldırım taşıyla camını kırarak girdiği kuyumcudan çok sayıda ziynet eşyası çalan şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

01.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:37
Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında

'da, kaldırım taşıyla camını kırarak girdiği kuyumcudan çok sayıda ziynet eşyası çalan şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, saatlerinde merkez ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını öğrenen iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde şüpheli bir şahsın elindeki kaldırım taşıyla dükkanın camını kırdığını ve içeri girerek vitrinde bulunan çok sayıda saat ve ziynet eşyasını çaldığını tespit etti.

Ekipler, şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasında
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