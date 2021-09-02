Kuyumcudan bileziği böyle çaldı
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Kuyumcudan bileziği böyle çaldı

Kuyumcudan bileziği böyle çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcuda satın alma bahanesiyle incelediği altın bileziği çalan kapkaççı yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcuda satın alma bahanesiyle incelediği altın bileziği çalan kapkaççı yakalandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya müşteri gibi gelen 21 yaşındaki Ahmet D. isimli şahıs gözüne kestirdiği bileziği incelemek için kuyumcudan istedi. 10 bin TL değerindeki bileziği inceleyen Ahmet D., kuyumcu başka bir müşteriyle ilgilenirken hızla elindeki bilezikle kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kuyumcu şahsın arkasından koşmaya başladı ancak yakalayamayınca polisten yardım istedi.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Çevrede arama yapan ekipler, kuyumcuya 500 metre uzaklıktaki bir cami içerisinde Ahmet D.'yi kıyafetini değiştirirken yakaladı. Çaldığı bilezik de şahsın cebinden çıktı.

Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Ahmet D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kuyumcudan bileziği böyle çaldı
Kuyumcudan bileziği böyle çaldı
Kuyumcudan bileziği böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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