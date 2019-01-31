Kuyumcudan Altın Hırsızlığı Zanlısı Genç Kadına Adli Kontrol

Kuyumcudan Altın Hırsızlığı Zanlısı Genç Kadına Adli Kontrol

Samsun'da bir kuyumcudan altın zincir çaldığı iddia edilen genç kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcudan Altın Hırsızlığı Zanlısı Genç Kadına Adli Kontrol

Samsun'da bir kuyumcudan altın zincir çaldığı iddia edilen genç kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (26) adlı kadının kuyumcuya müşteri gibi gidip yaklaşık 3 bin lira değerindeki 1 adet altın zinciri çaldığı iddia edildi. Olay polise haber verilirken güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan S.A., polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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