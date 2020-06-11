Kuyumcudan altın çaldı, kaçarken yakalandı Kuyumcudan altın çaldı, kaçarken yakalandı Hatay'da kuyumcudan altın çalan yabancı uyruklu 2 kişiden biri yakalandı.

Kuyumcudan altın çaldı, kaçarken yakalandı

HATAY - Hatay'da kuyumcudan altın çalan yabancı uyruklu 2 kişiden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kanatlı Caddesi'nde bir kuyumcuya müşteri gibi gelen yabancı uyruklu biri erkek ve kadın, bir süre altınlara bakarak kuyumcuyu oyaladı. Daha sonra 2 kişi, kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak 1 yüzük ve 1 bileziği çalarak iş yerinden çıkmaya çalıştı. Yüzük ve bileziğin çalındığını fark eden kuyumcu bağırıp çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine cadde üzerinde bulunan vatandaşlar kaçmaya çalışan şahıslardan birini yakaladı.

İsmi açıklanmayan erkek şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Kaçan kadının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA