Kuyumcudan altın çalan zanlı tutuklandı
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Kuyumcudan altın çalan zanlı tutuklandı

Kuyumcudan altın çalan zanlı tutuklandı Samsun'da bir kuyumcu dükkanından müşteri gibi giderek 2 adet Ata altın lira ile 1 adet çeyrek altın alıp kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:55

Kuyumcudan altın çalan zanlı tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir kuyumcu dükkanından müşteri gibi giderek 2 adet Ata altın lira ile 1 adet çeyrek altın alıp kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi geldiği kuyumcu dükkanında kredi kartı ile ödeme yapacağını söyleyerek kuyumcunun pos cihazını hazırladığı sırada 2 adet Ata altın lira ile 1 adet çeyrek altını alıp kaçan E.A. (43), Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan E.A.'nın çaldığı altınları Çarşamba ilçesinde bir kuyumcuya sattığı ortaya çıktı.

Polisteki sorgusu tamamlanan E.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kuyumcudan altın çalan zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA

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