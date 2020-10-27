Kuyumcudan altın çalan şahıs yakalandı
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Kuyumcudan altın çalan şahıs yakalandı

27.10.2020 13:44 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:49
Kuyumcudan altın çalan şahıs yakalandı

Samsun'da bir kuyumcudan altın çalan şahıs polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bir kuyumcudan altın çalan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç.(32) kuyumcu dükkanına müşteri gibi girip 2 adet 40 gram ağırlığındaki altın bileziği çalarak kaçtı. Ö.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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