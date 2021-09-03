Kuyumcudan altın bileziği çalıp kaçan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuyumcudan altın bileziği çalıp kaçan şüpheli tutuklandı

Kuyumcudan altın bileziği çalıp kaçan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcudan altın bileziği çalıp kaçan şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcudan altın bileziği çalıp kaçan şahıs tutuklandı.

Olay, Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelmiş, kuyumcuya müşteri gibi gelen 21 yaşındaki Ahmet D. gözüne kestirdiği bileziği incelemek için önce kuyumcudan istemiş, bir müddet inceledikten sonra bilezik ile kaçmıştı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra yakaladı. Çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu öğrenilen Ahmet D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 kızını başından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş cezaevinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu
3 kızını başından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş cezaevinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu
3 kızını kafalarına tek el ateş ederek öldüren cani baba, tutuklandı
3 kızını kafalarına tek el ateş ederek öldüren cani baba, tutuklandı
Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Emine Erdoğan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Metin Çekmez Ferhan Şensoy Defne Samyeli
Spor Mesut Özil Ali Öztürk Fatih Tekke Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuyumcudan altın bileziği çalıp kaçan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:00:22. #1.15#

title