Kuyumcudan, Alperen kıyafetli Sevgililer Günü reklamı
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Kuyumcudan, Alperen kıyafetli Sevgililer Günü reklamı

12.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:01
Kuyumcudan, Alperen kıyafetli Sevgililer Günü reklamı

BURDUR'da bir kuyumcu 14 Şubat Sevgililer Günü için ilginç bir reklam çalışması yaptı.

BURDUR'da bir kuyumcu 14 Şubat Sevgililer Günü için ilginç bir reklam çalışması yaptı. Kuyumcunun indirimli ürünlerinin yer aldığı broşürü Alperen kıyafeti giyerek dağıtan kişi ilgi odağı oldu.

Merkez Gazi Caddesi'ndeki bir kuyumcu, 14 Şubat Sevgililer Günü için bazı ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler yaptı. Firma kampanya tanıtımını Alperen kıyafeti giydirdiği bir kişiye yaptırdı. Belinde kılıcı ile Alperen kıyafetli kişiyi görenler önce kısa bir şaşkınlık yaşadı daha sonra da kendisiyle selfi çekti.

Kuyumcu Ali Arslan, "14 Şubat dolayısıyla farklı bir çalışma yapalım dedik. Abdurrahman ağabeyimizden rica ettik. O da bizi kırmadı. Reklam broşürlerimizi dağıttı. Vatandaşlardan da büyük ilgi gördü" dedi.

Alperen kıyafeti ile reklam çalışması yapan Abdurrahman Uladı ise, "Ben Osmanlı Mehter Takımı'nda çorbacı olarak görev yapıyorum. Arkadaşlarımız böyle bir şey yapacaklarını söyleyince ben de memnuniyetle kabul ettim. Beni bu kıyafetle gören vatandaşlar önce şaşırıyor daha sonra bazıları fotoğraf çektiriyor, bazıları da selfie çekiyor" diye konuştu.


Kuyumcudan, Alperen kıyafetli Sevgililer Günü reklamı
Kuyumcudan, Alperen kıyafetli Sevgililer Günü reklamı
Kuyumcudan, Alperen kıyafetli Sevgililer Günü reklamı
Kuyumcudan, Alperen kıyafetli Sevgililer Günü reklamı
Kuyumcudan, Alperen kıyafetli Sevgililer Günü reklamı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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