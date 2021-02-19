Kuyumcudan 300 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
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Kuyumcudan 300 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

19.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:30
Kuyumcudan 300 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Küçükçekmece'de kuyumcuya girerek 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki şüpheliden biri yakalandı.

Küçükçekmece'de kuyumcuya girerek 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan iki şüpheliden biri yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüphelinin kuyumcuya giriş çıkış anları kameralara yansıdı.

Olay, geçen Salı Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Gece saatlerinde dükkanın önüne gelen Ulaş K.(38) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, levyeyle dükkanın kapısını açtı. Alarm sistemini devre dışı bırakan şüpheliler, sonrasında içeri girdi. Şüpheliler, 300 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını yanlarında getirdikleri alışveriş poşetine doldurarak kaçtı.

Polis ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerden Ulaş K.'nın adresini tespit etti. Yapılan operasyon ile Ulaş K., evinde yakalanarak gözaltına alındı. 12 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.Öte yandan, iki şüphelinin dükkanın önüne gelerek levye yardımı ile kapıyı açmaları, dakikalar sonrasında ellerinde poşet ile olay yerinden uzaklaşmaları, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kuyumcudan 300 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
Kuyumcudan 300 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
Kuyumcudan 300 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
Kuyumcudan 300 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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