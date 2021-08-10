KUYUMCUDAN 130 BİN LİRA ALTIN ÇALAN KADIN SERBEST BIRAKILDI

ZONGULDAK'ta kuyumcuda 130 bin lira değerindeki altını bakmak için aldıktan sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan F.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ta kuyumcuda 130 bin lira değerindeki altını bakmak için aldıktan sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan F.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay bugün, kent merkezinde Kuyumcular Çarşısında meydana geldi. Bir kuyumcuya giren F.G. adlı kadın maddi değeri yüksek ziynet eşyalarına bakmaya başladı. Görevlinin bir anlık dalgınlığından yararlanan F.G., altınları alarak kaçtı. Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, F.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, F.G.'yi kent merkezinde yakaladı. Üzerinden çıkan 130 bin lira değerindeki ziynet eşyası da kuyumcuya teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı