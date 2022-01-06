KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de kuyumcudan 11 adet çeyrek altın çalan hırsız kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de kuyumcudan 11 adet çeyrek altın çalan hırsız kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde perşembe günü bir kuyumcuya giren şüpheli, içeride bulunanlarla konuşurken el çabukluğu ile 11 çeyrek altın alarak uzaklaştı. Altınların eksik olduğunu anlayan kuyumcu, kamera kayıtlarını izleyince soyulduğunu anladı. Polise giderek şikayetçi oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelinin K.A olduğunu tespit etti. Şüpheli Tarlabaşın'nda kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. K.A altınları Kapalı Çarşı'da bozdurduğunu ve paranın bir kısmını harcadığını söyledi. Polis, şüphelinin üzerindeki 8 bin 990 liraya el koyarak Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİŞKİN HIRSIZ KAMERADAKuyumcudan altın çalan şüphelinin hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kuyumcuda bir süre sohbet eden şüpheli, içeridekilerin bir anlık dalgınlığıyla masada bulunan altınları el çabukluğu ile alarak uzaklaşıyor.

- İstanbul
KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

KUYUMCUDAN 11 ÇEYREK ALTIN ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title