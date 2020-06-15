Kuyumcudaki silahlı soygun girişiminde çatışma çıktı, 2 hırsız kaçtı Kuyumcudaki silahlı soygun girişiminde çatışma çıktı, 2 hırsız kaçtıŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde kuyumcuya giren 2 kişi, silahlarını göstererek hırsızlık girişiminde bulundu.

Kuyumcudaki silahlı soygun girişiminde çatışma çıktı, 2 hırsız kaçtı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde kuyumcuya giren 2 kişi, silahlarını göstererek hırsızlık girişiminde bulundu. Kuyumcunun da silahını çıkarmasıyla çatışma çıktı. 2 şüpheli, kuyumcunun karşılık vermesi üzerine kaçtı. Olayda kimse yaralanmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Onbirnisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzzet Kılıç'a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, uzun namlulu silah ve tabanca ile soygun girişiminde bulundu. Kuyumcunun da silahlı iki kişiye tabancasını göstermesiyle taraflar birbirine ateş etti. Olay yerinde 5 boş kovan bulundu. Silahların karşılıklı ateşlendiği olayın ardından 2 şüpheli, plakasız motosiklet ile kaçtı. Şüphelilerden birisi kaçarken, kuyumcuya yakın noktada tabancasını düşürdü.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Kılıç ve görgü tanıklarının ifadesine başvurarak parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen jandarma, kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA