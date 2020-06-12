Kuyumcuda tırnakçılık yapan çete yakalandı Kuyumcuda tırnakçılık yapan çete yakalandı Niğde'de bir kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle bilezik çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuyumcuda tırnakçılık yapan çete yakalandı

NİĞDE - Niğde'de bir kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle bilezik çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez İstasyon Caddesinde bir kuyumcu yaklaşık 68 bin 400 lira değerinde 5-6 adet bileziğin çalındığını polislere bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şüphelilerin 06 BYA 615 plakalı otomobil ile olay yerinden ayrılarak Adana istikametine gittikleri tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları operasyonla şüphelileri Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sultan G.'nin 16, Haydar G.'nin 4 ve Kemal A.'nın 7 adet hırsızlık ve çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada 9 bin 900 TL para ele geçirildi. Kuyumcu çalışanının ise olayın şüphelisi Sultan G.'yi teşhis ettiği bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA