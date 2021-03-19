Kuyumcuda soygun girişimi kamerada
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Kuyumcuda soygun girişimi kamerada

19.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:40
Kuyumcuda soygun girişimi kamerada

Bağcılar'da soygun için kuyumcuya gelen kişi laptop çantasından çıkardığı silahı kuyumcuya doğrulttu.

Bağcılar'da soygun için kuyumcuya gelen kişi laptop çantasından çıkardığı silahı kuyumcuya doğrulttu. Kuyumcunun da dükkanda bulunan ruhsatlı silahı çıkartmasıyla şahıs dükkandan kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 4 Şubat Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Bağcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, Halep doğumlu H.A (39)'nın dükkanına elinde laptop çantasıyla bir şahıs geldi, şüpheli çantadan silah çıkarıp altınları çantaya doldurmasını istedi. O sırada kuyumcu çalışanı M.B (32) paniğe kapıldı. Edinilen bilgiye göre M.B. daha sonra dükkanda bulunan ruhsatlı silahı çıkarıp şüpheliye doğrulttu, dükkanda bulunan diğer iki şahısla birlikte şüpheliyi dükkandan çıkarmaya çalışınca zanlı kaçtı. Kuyumcudakiler durumu hemen polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameraları neticesinde şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra 34 SA 4485 plakalı bir araca binip uzaklaştığı görüldü. Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını derinleştirip konuyla ilgili şüpheliye yardım eden diğer iki şahsı tespit etti.

15 Mart Pazartesi günü ikametlerine yapılan operasyon neticesinde olayı gerçekleştiren Raşit E. (44) ve yardım eden D.O (21), M.Ö (29) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Raşit E. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken D.O. ve M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saniye saniye görüntülendi

Öte yandan kuyumcu dükkanında bulunan güvenlik kamerasına, Raşit E.'nin çantadan silah çıkartması, altınları çantaya doldurtmak istemesi yansıdı. Görüntülerde kuyumcu çalışanı M.B.'nin dükkanda bulunan ruhsatlı silahı şahsa doğrultması ve şüphelinin kaçması görülüyor. - İSTANBUL

Kuyumcuda soygun girişimi kamerada
Kuyumcuda soygun girişimi kamerada
Kuyumcuda soygun girişimi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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