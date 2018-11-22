Kuyumcuda Sahte Altın Bozdurma Girişimi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde kuyumcuda sahte altın bozdurmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde kuyumcuda sahte altın bozdurmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuda sahte altın bozdurulmak istendiği ihbarı üzerine şüpheliler Ö.E. ve B.T'yi takibe aldı.
Polis, 2 zanlıyı araçla kaçarken yakaladı. Zanlıların üzerinde sahte 6 bilezik, bileklik ve gerdanlık ele geçirildi. Şüphelilerin sahte ziynet eşyalarını özel olarak yaptırılan yangın tüpüne gizledikleri tespit edildi.
Benzer 12 suçtan arandığı öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.