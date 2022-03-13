Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan böyle bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı- Polis,, 12 kilometrelik alanda 450 saatlik kameraları inceleyerek zanlıyı...

KAYSERİ (İHA) - Kuyumcuda dehşet: Sarrafı boynundan böyle bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında sarrafı bıçakla boynundan yaralayan şahıs; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen olayda; şahsın cebinden para çıkarır gibi yaparak bıçağı eline aldığı ve aniden sarrafın boynuna sapladığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda; bir şahıs altın alma bahanesiyle iş yerine girdi. Daha sonra cebinden para çıkaracağını söyleyen şahıs, çıkardığı bıçakla Fatih N.'yi boynundan bıçaklayarak, 1 bileziği çalıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalarda; olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yaklaşık 12 kilometrelik alanda bulunan 450 saatlik güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsın O.A. olduğunu belirleyerek saklandığı yeri tespit etti. 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekip, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ayrıca olayda kullandığı bıçak, çaldığı bilezik ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın bir süre sarraf Fatih N. ile sohbet ettiği, daha sonra cebinden para çıkarır gibi yaparak eline aldığı bıçağı aniden Fatih N.'nin boynuna sapladığı görülüyor. Ayrıca can havliyle eline sandalye alan Fatih N.'nin zanlıyı etkisiz hale getirmek için bir süre mücadele etmesi de kameralarca kaydedildi.